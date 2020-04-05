«Раді, що це сталось у Львові»

Двоє шведських велосипедистів-аматорів, Валентин Лазор та Сем Калара, більше двох років планували свою навколосвітню подорож, проте встигли проїхати лише близько 2000 км. На початку лютого вони виїхали зі Стокгольма, плануючи об'їхати усю планету впродовж чотирьох років, але уже в середині березня застрягли у Львові через карантин.

Сем і Валентин уже три тижні живуть у Львові, очікуючи відкриття кордонів, хоча ніхто не знає, коли це трапиться.

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На початку лютого Сем і Валентин вирушили з рідного Стокгольма до Естонії. Потім проїхали усю Латвію, Литву, перетнули російський Калінінград та велосипедами заїхали до Польщі. Тут почалися перші дива.

Навколосвітня мандрівка почалася 1 лютого з Стокгольма (фото The Mighty Ride)

Зважаючи, що вони переважно крутили педалі і не стежили за новинами, для мандрівників стало справжнім потрясінням, коли у Польщі вони побачили людей у масках, які масово виносили продукти з магазинів.

«Коли ми виїжджали з дому якоїсь інформації про коронавірус, епідемію взагалі не було. І увесь час ми не були надто в контакті з людьми. Ми їздили віддаленими дорогами і час від часу могли когось побачити. Всю серйозність пандемії ми помітили, коли були у Польщі. Там ми дізналися про ймовірність закриття кордонів і одразу ж рушили в бік України», – розповів ZAXID.NET велосипедист Валентин Лазор.

До України мандрівникам вдалося заїхати вночі 15 березня, за дві години до закриття кордонів. Перетнувши пункт пропуску, вони заїхали в околиці Червонограда. У ту ніч їм довелося ночували під відкритим небом у полі.

Місце у полі біля Червоногода, де мандрівники провели ніч, щойно заїхавши до України (фото The Mighty Ride)

Вранці 16 березня Валентин та Сем вирушили до Львова. Вони планували провести тут чотири дні і поїхати далі до Угорщини. Але через пандемію та посилені карантинні заходи Угорщина також закрила усі свої кордони для іноземців. Тож шведські мандрівники були змушені залишилися у Львові.

«Після України в нас була запланована Угорщина, потім Балкани, Туреччина, Кавказ, Іран, Середня Азія, Китай, Австралія, Нова Зеландія, країни Африки: від Південно-Африканської Республіки до Єгипту, також планували побувати у Південній та Північній Америці і потім через Іспанію повернутися додому, до Швеції», – розповіли ZAXID.NET Валентин та Сем.

Вони порахували: щоб проїхати на велосипедах 70 запланованих ними країн, їм знадобиться приблизно 4 роки. Тож взимку звільнилися з роботи. До веломандрівки 34-річний Валентин Лазор працював кадровим директором у мережі продуктових магазинів, а 31-річний Сем Калара був економістом-аналітиком у міжнародній компанії. Обоє вони – шведи у першому поколінні, батьки Валентина емігрували до Швеції з Угорщини, а Семові – з Австралії.

Наважитися на навколосвітню подорож веломандрівку чоловікам допомогла її благодійна мета. Під час подорожі вони збирають гроші для міжнародного благодійного фонду «SOS Дитячі містечка», що працює у 136 країнах світу, в тому числі, і в Україні. Пожертви відбуваються таким чином: коли хлопці проїжджають 1000 км, люди, які підписалися бути благодійниками, скидають певну суму грошей на рахунок фонду. Крім того, Валентин і Сем ведуть онлайн-щоденник своєї мандрівки в Instagram та Facebook, де закликають читачів робити пожертви для дітей.

Вже три тижні шведи перебувають у Львові, вони орендують квартиру та дотримуються усіх правил карантину і без потреби не виходять з дому.

31-річний Сем Калара демонструє дотримання правил карантину у Львові (фото The Mighty Ride)

У розмові із ZAXID.NET хлопці розповіли, що раді, що опинилися саме в Україні, адже тут не так дорого як в Європі. На життя їм вистачає лише кілька євро на день.

«Багато наших знайомих, теж велосипедистів, зараз втратили свободу пересування, а для нас це найгірше, що могло статися. Ми чекаємо 24 квітня і сподіваємося, що карантин тоді закінчиться, а також, що Угорщина відкриє кордон, аби ми могли продовжити мандрівку» – каже Валентин Лазор.

Якщо ж карантин затягнеться, тоді мандрівники планують звертатися до посольства Швеції, аби їх відправили додому.

«Найгірше для нас зараз припинити навколосвітню подорож і повернутися додому. Але навіть, якщо так станеться, ми потім знову все почнем спочатку», – додали на останок Валентин Лазор та Сем Калара.