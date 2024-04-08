Корпорація Нерухомості РІЕЛ будує нову школу у Львові

У Львові на території ЖК Riel City, що на Левандівці, розпочали будівництво навчального закладу для школярів та дошкільнят. Проектом опікується Корпорація Нерухомості РІЕЛ. У середу, 3 квітня, Генеральний директор компанії Ростислав Мельник разом із міськими управлінцями заклали у фундамент капсулу із посланням майбутнім поколінням.

«Сьогодні ми починаємо будівництво школи і думаємо, що в межах 20-25 місяців вона буде збудована і безкоштовно передана в комунальну власність міста для того, щоб тут вчились діти. Орієнтовно заклад розраховано на 270 дітей», – розповів Ростислав Мельник.

Проект врахує усі вимоги часу

Проект, що об’єднає навчальний дошкільний заклад та школу, матиме два поверхи, загальною площею 5,5 тисяч метрів квадратних.

«Такий окремо стоячий об’єкт ми ще ніколи не робили. Ми довго його проектували і відпрацьовували, що найкраще було б тут розмістити. До речі, тут буде і басейн, де дітки зможуть навчитися плавати», – наголосив Генеральний директор КН РІЕЛ.

Також у будівлі облаштують підземне укриття, зони відпочинку, зали для проведення заходів та занять спортом.

Соціальна відповідальність КН РІЕЛ

Саму школу КН РІЕЛ передасть в комунальну власність громади Львова. У міському управлінні освіти з нетерпінням очікують на відкриття нового закладу та наголошують, що з його допомогою вдасться створити 37 нових робочих місць.

Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львова, також зазначив, що школа та дитячий садок суттєво підсилять соціальну інфраструктуру мікрорайону.

«Треба врахувати контекст цього мікрорайону, який відділений залізничною колією, і тут є лише 3 школи. А також ще і з Білогорщі діти ходять в школи на Левандівку, тому вони і переповнені. Тому перше, чому важливо – це, щоб зняти навантаження з тих шкіл, які є на Левандівці», – зазначив Закалюк.

Паралельно Корпорація Нерухомості РІЕЛ працює над наступними дитячими закладами, будівництво яких є в інвестиційних зобов'язаннях перед містом. Реалізація кожного з них відбудеться згідно з графіком робіт компанії.

«Дуже приємно, що в нас у Львові бізнес є соціально відповідальним. Він розуміє, що коли ти будуєш житло чи іншу нерухомість, то ти маєш долучатися до розвитку соціальної інфраструктури. Це є добрий приклад», – підсумував керівник управління освіти Львова.

Про хід будівництва об’єктів та їх завершення можна дізнатись у розділі «Новини» на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ.