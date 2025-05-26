Суд призначив реквізиторці Ханні Гутьєррес-Рід 18 місяців ув’язнення

Реквізиторку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід, яку засудили до 18 місяців позбавлення волі за ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа», випустили з-під варти через умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє Deadline.

За даними департаменту виправних установ Нью-Мексико, засуджену звільнили з ув’язнення 23 травня. Вона відбула 85% терміну й отримала додаткові бали за хорошу поведінку та завершення програми реабілітації від наркозалежності. Важливою умовою її звільнення є заборона контактувати з членами родини Галини Гатчинс.

До 23 травня 2026 року Ханна Гутьєррес-Рід має влаштуватися на роботу, дотримуватися комендантської години та пройти тест на оцінку психічного здоров’я. Крім цього, їй не можна володіти зброєю.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» Алек Болдвін випадково вистрелив у операторку з України Галину Гатчинс. Актор здійснив постріл зі зброї, яка мала бути заряджена небойовими патронами. 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, але лікарям не вдалося її врятувати. Також поранення отримав режисер Джоел Соуза, але він одужав.

У березні 2024 року у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс визнали винною 26-річну реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід, а з Алека Болдвіна суд зняв звинувачення.