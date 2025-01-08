Жителі Чернігівщини у травні 2024 року розстріляли подружжя та їхнього чотирирічного сина

Колишнього військовослужбовця та двох цивільних людей суд визнав винним у вбивстві 28-річної жінки, 30-річного чоловіка та їхнього чотирирічного сина. Про це у середу, 8 січня, повідомили у Офісі генпрокурора. Злочинці вбили родину у травні 2023 року.

У суді прокурори довели, злочинну групу організував колишній військовослужбовець, залучивши до неї двох цивільних – чоловіка та жінку. У травні 2023 року ексвійськовий запропонував своєму знайомому з Києва купити у нього автомобіль. Для цього злочинець та киянин домовилися зустрітися на закинутій заправній станції на Чернігівщині. Перед зустріччю злочинці замінили номерні знаки на авто, а також взяли з собою вогнепальну зброю лопату.

«Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю – дружиною та малолітнім сином. Біля лісосмуги вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їхній транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Злочинці викрали у вбитих 6 тис. доларів та поділили гроші між собою.

Під час обрання запобіжного заходу у травні 2023 року організатор банди пояснював злочин тим, що хотів покарати киянина за нібито за обкрадання військових. Він та ще один учасник злочину визнали свою провину. Водночас їхня співучасниця заявляла, що не була присутня під час вбивства родини.

Зараз суд визнав всіх трьох злочинців винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна (ст. 115, ст. 257, ст. 263, ст. 289, ст. 194 КК України). Їх засудили до довічного ув’язнення із конфіскацією майна, також вони мають сплатити рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Зазначимо, що зараз правоохоронці не розголошували ім’я загиблих, однак раніше повідомлялось, що жертвами злочинців стали 30-річний Микола Черевань, його 28-річна дружина Вікторія й чотирирічний син Богдан. Тіла загиблих знайшли закопаними за 500 метрів від місця вбивства.