Засуджений Саралі Ахтаєв свою провину не визнає

В Австрії до довічного ув’язнення засудили 48-річного чеченця Саралі Ахтаєва – підозрюваного у вбивстві блогера із Чечні Маміхана Умарова, більш відомого як «Анзор із Відня», який критикував Рамзана Кадирова та був свідком в справі Аміни Окуєвої. Про це повідомляють ORF та Kurier.

За даними слідства, Ахтаєв відомий в чеченської діаспори як торговець зброєю. Минулого року в липні Умаров домовився із ним про купівлю пістолета Glock в обмін на підтриманий автомобіль BMW. Вони зустрілися в машині на парковці, після чого Ахтаєв шість разів вистрелив в Умарова.

Засуджений свою провину не визнав. Водночас вирок в силу ще не вступив, захист Ахтаєва подав апеляцію. Відомо, що довічне ув'язнення в Австрії допускає дострокове звільнення через 15 років.

Що відомо про Маміхана Умарова

Маміхан Умаров, також відомий як Мартін Бек – політичний емігрант з Чечні, вів свій блог на Youtube під назвою «Анзор із Відня», де послідовно критикував політику голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова. За даними «Кавказ.Реалии», Анзор у різних інтерв’ю розповідав про зв'язки російських спецслужб із замахами на політемігрантів з числа колишніх чеченських повстанців у Європі.

Він також був свідком в справах про вбивство Аміни Окуєвої та замах на Адама Осмаєва. Співпрацював із Національною поліцією та передавав їм записи розмов чеченських високопосадовців, які були ймовірними замовниками вбивств чеченських політемігрантів в Україні.

Умарова вбили в австрійському місті Герасдорф 4 липня пострілом в голову.