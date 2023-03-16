Суд зможе переглянути вирок Стефана Вілмонта лише через 40 років

Районний суд Ґданська визнав Стефана Вілмонта винним у вбивстві мера Павела Адамовича та засудив до довічного ув’язнення. Цей вирок можна буде переглянути лише через 40 років. Про це 16 березня повідомило TVP Info.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 січня 2019 року під час благодійного концерту на мера Ґданська 53-річного Павела Адамовича напав з ножем 27-річний грабіжник банків Стефан Вілмонт. Він наблизився до мера, коли той виступав на сцені, і завдав йому кілька ударів ножем. Далі злочинець вирвав з рук ведучого мікрофон і почав хизуватися своїм вчинком. Після цього його затримала поліція.

14 січня від отриманих травм Павел Адамович помер у лікарні, не прийшовши до тями. Сам убивця має кримінальне минуле. Свій вчинок він пояснив тим, що нібито незаконно відбував покарання у в’язниці і звинуватив правлячу партію у катуваннях.

Слідство у цій справі тривав чотири роки. 15 березня 2023 року районний суд Ґданська засудив Стефана Вілмонта до довічного ув’язнення. Цей вирок оскаржити не можна, а подати клопотання про дострокове звільнення з-під варти засуджений зможе лише через 40 років. Стефан Вілмонт відбуватиме покарання у терапевтичному відділенні колонії.