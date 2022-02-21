Нова мутація коронавірусу з'явиться в регіоні з низькими рівнями колективного імунітету та вакцинації. Такий розвиток подій прогнозують науковці з британського медичного центру Airfinity, пише The Economist.

Зазначається, що у найближчі тижні «Омікрон» остаточно випередить в усіх країнах варіант «Дельта» як глобально панівний штам коронавірусу, але і «Омікрон», і всі його варіанти «навряд чи будуть останніми». Дослідники з Airfinity наголошують, що мутація є випадковим процесом, тому нові варіанти коронавірусу зазвичай надходять з регіонів, де вірус найбільш активно мутує.

Відповідно, новий штам виникне там, де мало людей отримали щеплення, а значна частина населення має ослаблену імунну систему. Такі хворі, як правило, «зберігають» патоген в організмі довше, даючи більше часу для розвитку мутацій. Станом на кінець січня менше 6% людей, які проживають у бідних країнах, були повністю вакциновані проти коронавірусу. В Airfinity дійшли висновку, що Бурунді, Танзанія, Демократична Республіка Конго, Ємен і Нігерія найбільше ризикують стати «джерелом» появи нового варіанту вірусу.

У своєму прогнозі дослідники врахували поширеність чотирьох станів, які можуть послабити імунну систему: ВІЛ, рак, хронічне захворювання нирок і нещодавня трансплантація органів. У п’яти країнах з високим ризиком появи нового штаму ВІЛ став найбільш значущим фактором, що спричиняє вірогідність мутацій вірусу. Для прикладу, у Танзанії майже 5% людей у ​​віці 15-49 років мають ВІЛ.

Водночас, аналіз Airfinity не враховує рівні захисту, який пропонують різні вакцини, природний імунітет, вплив щільності населення на передачу хвороби або варіанти лікування коронавірусу для людей з ослабленим імунітетом. Але все ж дослідження все ще дає уявлення про те, звідки чекати майбутні небезпечні варіанти коронавірусу та де зосередити зусилля з активізації вакцинації населення, резюмує видання.

Раніше ВООЗ прогнозувала спад пандемії у Європі після штаму «Омікрон». Причина такого прогнозу в тому, що у суспільства має з’явитися загальний імунітет – «Омікрон» може заразити 60% європейців до кінця березня 2022 року. Попри це, ВООЗ схиляється до того, що через аномальну заразність «Омікрону» і збільшення темпів вакцинації наступного року коронавірус все ж може стати ендемічним захворюванням. Водночас, за словами вчегих, пандемія так затягнулася через несправедливий доступ до вакцин в різних країнах.