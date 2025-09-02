Юрій Пахомов має 14 років педагогічного стажу

Учитель франківського ліцею №24 Юрій Пахомов став одним з десяти фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Про це повідомили у громадській спілці «Освіторія», яка є організатором конкурсу.

Цьогоріч журі розглянуло близько 3 тис. анкет і номінацій. Після кількох етапів відбору експерти відібрали 17 півфіналістів, а потім – зіркову десятку. До фіналу конкурсу пройшов і вчитель хімії з Івано-Франківська Юрій Пахомов. Він також є аспірантом Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та має 14 років педагогічного стажу.

Його педагогічне кредо: «Учитель не повинен іти попереду, ведучи за собою учнів; не повинен іти позаду, увесь час підштовхуючи їх; він повинен бути поряд, щоб допомогти піднятись, якщо вони спіткнуться».

Педагог є співавтором навчально-методичного посібника «Пізнаємо рідний край», схваленого для використання в освітньому процесі (2023), підручників «Хімія. 7 клас» та «Хімія. 8 клас», які отримали гриф Міністерства освіти і науки України (2025). Юрій Пахомов здобув перемогу у другому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» та став лауреатом у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2025» у номінації «Хімія».

Народне голосування за фіналістів Global Teacher Prize Ukraine триватиме до 1 жовтня. Переможця премії оголосять 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, під час телемарафону «Єдині новини». Він отримає 1 млн грн на власний освітній проєкт.