Замість повного окладу вчителі отримали від окупантів по 1300 грн готівкою

В окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області вчителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, отримали від окупантів по 1300 грн замість повної зарплати. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Як повідомляється, вчителі, які відновили роботу дошкільних закладів перед травневими святами попри окупацію міста, замість повного окладу отримали від окупантів по 1300 грн готівкою. Ті аргументували, що їм «платить Україна».

«Тож закликаємо вас: робіть висновки й ніколи не співпрацюйте з окупантами. Вірте у ЗСУ і наближайте перемогу!», – зазначили у Запорізькій ОВА.

Як повідомляв ZAXID.NET, усі директори шкіл Мелітополя звільнились, щоб не співпрацювати з окупантами. Окупанти намагались змусити освітян Мелітополя відновити навчальний процес у школах із 1 квітня російською мовою і за російськими освітніми програмами.

Зауважимо, що у школах тимчасово окупованих територій Запорізької області Міносвіти завчасно завершило навчальний рік, зокрема, щоб вберегти вчителів від тиску з боку ворога. Своєю чергою, у Міністерстві юстиції повідомили, що колаборантами вважатимуть тих вчителів, які пропагують російські наративи у закладах освіти, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою.