За інформацією української розвідки, в Мелітополі невідомі знищують військовослужбовців РФ

Невідомі вночі убивають окупантів, які проводять нічні патрулювання, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. За трохи більше, ніж три тижні, під час нічних патрулювань були ліквідовані 70 військовослужбовців РФ. Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя, повідомила українська розвідка.

«У період із 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці», – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

Також у повідомленні зазначено, що причиною смерті нічних патрульних під час комендантського часу є ножові та вогнепальні поранення.

Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.

За інформацією 24 каналу, минулої ночі біля місцевої швейної фабрики невідомий розстріляв ворожий автомобіль з позначкою Z. Невідомо, скільки окупантів загинуло, але після цього зранку росіяни намагалися знайти стрільця.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що Центр національного спротиву розробив чіткі інструкції протидії ворогу на окупованій території. Військові створили практичний порадник із деморалізації ворога «Громадянський спротив на окупованих територіях».