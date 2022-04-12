На початку квітня в російському Бєлгороді згоріла нафтобаза, російські чиновники звинуватили в цьому ЗСУ, однак українська сторона ці звинувачення заперечила

Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Також готують ракетно-бомбові удари по місту Бєлгород чи одному з міст Криму. Про це інформує українська розвідка.

Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим задіювати різні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

«Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення», – розповів начальник ГУР.

За словами Кирила Буданова, російська влада дедалі активніше розганяє антиукраїнську істерію. У Бєлгородській і Курській областях активно риють окопи, побоюються уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп.

Кирило Буданов вважає символічним, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.