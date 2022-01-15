Навіть якщо Росії вдасться окупувати велику частину території України, на неї чекає партизанський рух проти окупації, який отримуватиме «всеосяжну підтримку з боку Штатів та їхніх союзників».

Про це повідомляє The New York Times, посилаюсь на переговори міністра оборони США Ллойда Остіна, голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марка Міллі та їх російських колег.

У бесідах з росіянами високопосадовці дали зрозуміти, що ЦРУ (таємно) та Пентагон (відкрито) допомагатимуть будь-якому прояву партизанського руху в Україні.

Представники адміністрації, опитані на цьому тижні, заявили, що плани з надання допомоги українським партизанам можуть включати навчання у сусідніх країнах, які є частиною східного флангу НАТО: Польщі, Румунії та Словаччини, що дозволятиме партизанам вільно виїжджати з України і також спокійно повертатись назад.

Крім матеріально-технічної підтримки та зброї, Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО можуть також надати медичне обладнання, послуги та навіть притулок під час російських наступальних операцій.

Сполучені Штати гарантовано поставлять наступальне озброєння українцям, якщо російські війська перетнуть кордон.

«Якщо Путін вторгнеться в Україну з великими військовими силами, військова допомога США і НАТО – розвідка, кібернетична, протитанкова та протиповітряна зброя, наступальні морські ракети – значно збільшиться», – сказав Джеймс Ставрідіс, адмірал військово-морського флоту у відставці.

За його словами, «Путін розуміє, що США чудово знають, як озброювати повстанців, навчати та заряджати на боротьбу.