Центр національного спротиву розробив чіткі інструкції протидії ворогу на окупованій території. Посібник доступний на сайті Центру національного спротиву.

На цьому сайті спецпризначенці Сил спеціальних операцій Збройних сил України публікують практичні поради:

як оборонятися у місті;

як діяти, коли зник мобільний зв'язок та інтернет;

як повідомити про переміщення ворожої техніки або непомітно та безпечно її знищити;

як завести та викрасти російський танк.

«Для того, щоб стати непомітним месником, якого будуть боятися окупанти, потрібно знати тактику, медицину, безпеку в інтернеті, знати про саморобну зброю та ненасильницькі дії», – наголосили у Центрі національного спротиву.

Для цього спецпризначенці підготували практичний порадник «Громадянський спротив на окупованих територіях» з рекомендаціями, якими може скористатися кожен українець незалежно від віку, статі і професії, щоби деморалізувати окупанта, нищити його ресурси і робити свій внесок у перемогу.

У пораднику розповідають про методи активного і пасивного опору населення, які можуть чинити навіть мешканці тимчасово зайнятих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей, де окупант намагається взяти під контроль владу і залякувати населення. Водночас бійці ССО наголосили, що пасивний опір є найбезпечнішим.

«Вашими діями ви можете спонукати окупантів приймати помилкові рішення, гальмувати їхню діяльність і мотивувати своїх земляків до наслідування. Наприклад, можна доброзичливо вказувати окупанту неправильний напрямок дороги, холодно ставитися до агресорів та колаборантів для зниження їх морального духу, бойкотувати участь у заходах окупантів під будь-якими приводами, робити анонімні дзвінки та залишати записки з погрозами у поштові скриньки. В результаті можна досягнути морального тиску ворога та знизити ефективність його дій. […] Прості саботажі в побуті можуть проводити усі громадяни незалежно від віку чи статі. При цьому ви піддаєте себе мінімальному ризику розкриття чи травмування. Проведення систематичних саботажів на окупованих територіях деморалізує окупаційну адміністрацію, а ваш успіх буде підбадьорювати та надихати інших громадян на боротьбу», – пишуть автори посібника.

Також у ньому є рекомендації для чиновників, які обіймають керівні посади при адміністрації окупаційної влади, поліцейських, медиків, вчителів, начальників складів, священників і працівників паспортних столів.

Спецпризначенці радять мати алібі на час проведення спротиву, не обирати цілі, неспіврозмірні з вашими можливостями і не вихвалятися про свої подвиги знайомим та рідним.

Завантажити практичний порадник з протидії окупантам можна за цим посиланням. Водночас у Центрі національного спротиву радять видалити файл після перегляду або скопіювати його туди, де він не буде помітним.