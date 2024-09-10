Росіяни посилюють репресії щодо школярів на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях російська влада вводить нові форми жорсткої кампанії з виявлення проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 9 вересня.

Відтак у школах на окупованих Росією територіях до проведення уроків залучатимуть спеціально підготовлених поліцаїв. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків.

За інформацією Центру нацспротиву, напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які «потенційно підтримують Україну». У звичній для себе цинічній манері окупанти назвали це «девіантною поведінкою», зазначають активісти.

У ЦНС закликали батьків проводити зі своїми дітьми бесіди про відповідну поведінку під час спілкування з окупантами.

Раніше ZAXID.NET писав, що росіяни відправляють молодь з окупованих територій в Курську область. Молодіжні загони нібито допомагатимуть постраждалим жителям Курщини.