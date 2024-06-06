Володимир Лазор працює вчителем інформатики в Плав'я-Вадрусівському ЗЗСО Козівської сільської ради

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок учителю інформатики сільської школи Володимира Лазора, який проник у чужий будинок і вкрав майже 26 тис. грн. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Володимир Лазор працює вчителем інформатики в Плав’я-Вадрусівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради. 9 лютого 2024 року він проник у літню кухню односельця та вкрав гроші. Він зламав замок та проник до літньої кухні, де знайшов у шафі під одягом 20 тис. грн та гаманець, у якому було ще 1,2 тис. грн. Ще в одному гаманці на столі він знайшов 40 євро, а також 3 тис. грн, що були заховані у паспорті в сумці. Всі гроші він забрав собі, загалом це 24,2 тис. грн і 40 євро [приблизно 1,7 тис. грн за курсом НБУ].

У суді Володимир Лазор свою провину визнав. Потерпілий у суд не прийшов та попросив розглядати справу без нього. Враховуючи обставини справи, суддя Сколівського райсуду Андрій Брона визнав Володимира Лазора винним за ч. 4 ст. 185 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Втім суд замінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.