Вчителя інформатики сільської школи на Львівщині судили за крадіжку грошей
Володимир Лазор вкрав майже 26 тис. грн
Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок учителю інформатики сільської школи Володимира Лазора, який проник у чужий будинок і вкрав майже 26 тис. грн. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, Володимир Лазор працює вчителем інформатики в Плав’я-Вадрусівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради. 9 лютого 2024 року він проник у літню кухню односельця та вкрав гроші. Він зламав замок та проник до літньої кухні, де знайшов у шафі під одягом 20 тис. грн та гаманець, у якому було ще 1,2 тис. грн. Ще в одному гаманці на столі він знайшов 40 євро, а також 3 тис. грн, що були заховані у паспорті в сумці. Всі гроші він забрав собі, загалом це 24,2 тис. грн і 40 євро [приблизно 1,7 тис. грн за курсом НБУ].
У суді Володимир Лазор свою провину визнав. Потерпілий у суд не прийшов та попросив розглядати справу без нього. Враховуючи обставини справи, суддя Сколівського райсуду Андрій Брона визнав Володимира Лазора винним за ч. 4 ст. 185 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Втім суд замінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.