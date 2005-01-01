Ведмежий притулок «Домажир» запровадив платний вхід

Ведмежий притулок під Львовом за €600 тис. Навіщо?.

Відвідувачі притулку зможуть побачити сімох ведмедів, що живуть в умовах, наближених до природних

У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів «Домажир», що розташований у Яворівському районі на Львівщині, 9 квітня стартує туристичний сезон. Цього року вхід на територію притулку буде платним, а усі зібрані кошти йтимуть на потреби ведмедів.

Як відомо, притулок «Домажир» відкрили у жовтні 2017 року. Сюди привозять ведмедів, яких використовували для тренування мисливських собак, тримали у ресторанах та цирках. Сьогодні у притулку проживає семеро ведмедів.

Як розповів ZAXID.NET директор центру реабілітації «Домажир» Ігор Николин, зараз на території притулку тривають підготовчі роботи, які мають завершитись до 9 квітня.

«Ми готуємо вольєри, ведмедиків і відпочинкову зону, де буде організовано кафе і сувенірний магазинчик», –розповів він.

Також біля притулку збудують мотузковий парк, альтанки та паркінг. Відвідувачам притулку гіди проводитимуть екскурсії, під час яких розповідатимуть про життя ведмедів на волі та у реабілітаційному центрі. Окрім того, у «Домажирі» будуть проводити театралізовані екскурсії за участю міфічного героя чугайстрика.

Вартість вхідного квитка для дорослих – 60 гривень, для студентів – 40 грн, а для дітей- 30 грн.

На території притулку уже збудовано чотири реабалітаційні вольєри по 0,1 га кожен і три великі лісові вольєри площею близько 1,5 га кожен.

«Ми ще будуємо один великий вольєр на 1,3 гектара, його плануємо завершити до середини червня. Велике офіційне відкриття центру реабілітації буде у липні, коли вже повністю облаштуємо притулок та відпочинкову зону», - анонсував Ігор Николин.

Раніше повідомлялось, що притулок «Домажир» співпрацюватиме з Яворівським національним природним парком. У межах цієї співпраці готуються спільні екологічні екскурсії, рекреаційні заходи.

До слова, у суботу, 31 березня, працівники ведмежого притулку запрошують на волонтерський збір з 10 ранку до 5 вечора. Усім охочим зробити корисні справи для тварин, слід заповнити анкету. Організатори забезпечують доїзд зі Львова.