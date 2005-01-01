Ведмежий притулок «Домажир» співпрацюватиме з Яворівським природним парком

Екскурсії урізноманітнять і поєднають з екологічною освітою

Представники ведмежого притулку «Домажир» підписали угоду про співпрацю з керівництвом Яворівського національного природного парку. Про це повідомляє департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Партнерські сторони домовились про спільні плани для рекреації, організованого туризму, екологічної освіти. Рекреаційно-туристичну інфраструктуру та визначні місця Розточчя використовуватимуть для залучення туристів.

«Ми запрошуємо туристів відвідати Ведмежий притулок Домажир та далі мандрувати територією Яворівського НПП, де можна ознайомитися із центром розведення дикого коня-тарпана, пройтись вздовж берегів річки Верещиця, Янівських ставів та пізнати світ водоплавних птахів, зробити прогулянку ботанічними, науково-пізнавальними стежками, обабіч яких зростають унікальні червонокнижні любка дволиста, лілія лісова, та багато інших рідкісних рослин», ‒ розповів директор Яворівського НПП Михайло Біляк.

У Яворівському природному парку живуть дикі коні-тарпани (фото ЛОДА)

Керівництво ведмежого притулку ще напередодні відкриття у жовтні 2017 року зазначало, що екскурсії в притулку поєднуватимуть з екологічними маршрутами Розточчя.

«Можливості для розвитку різних видів туризму на наших об’єктах надзвичайно великі, ‒ наголосив директор ведмежого притулку Домажир Ігор Николин. – Тому плануємо, аналізуємо пропозиції, аби кожному туристу незалежно від віку і захоплень було цікаво розважатись у природному середовищі, пізнати його, та найголовніше, оздоровитись».

У Домажирі, крім екскурсій біля ведмежих вольєрів, обіцяли влаштувати театралізовані екскурсії, під час яких усю важливу інформацію про захист природи подаватимуть у доступній і цікавій формі.

Національний парк та притулок мають створити спільні туристичні маршрути, розважальну й соціально-культурну інфраструктуру. Особливу увагу приділять охороні довкілля.

До слова, у суботу, 31 березня, працівники ведмежого притулку запрошують на волонтерський збір з 10 ранку до 5 вечора. Усім охочим зробити корисні справи для тварин, слід заповнити анкету. Організатори забезпечують доїзд зі Львова.