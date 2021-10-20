Ведуча ток-шоу «Зворотній відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію з боку Офісу президента. Відомство висуває умови та ставить ультиматуми стосовно присутності на ефірах нардепів від керівної партії «Слуги народу». Про це журналістка повідомила у вівторок, 19 жовтня.

Барчук заявила, що Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах нардепів від фракції «Слуга народу», зокрема кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП.

«Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб’єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму», – написала вона.

Барчук також заявила і про те, що Офіс президента висуває редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності депутатів від «Слуги народу» на ефірах.

«Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні) або жодного», – розповіла Барчук та зазначила, що редакція вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.

Цього понеділка, 18 жовтня, редакція «Зворотнього відліку» знову отримала ультиматум від Офісу президента. Зі слів Барчук, ОП заявило, що двоє нардепів від «Слуга народу» прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному позафракційному депутату Гео Леросу.

«Ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів». Але я тут не про підлість», – написала журналістка.

Барчук назвала такі дії з боку ОП загрозою для свободи слова і незалежної журналістики. Вона закликала колег не піддаватись тиску та шантажу і говорити про такі випадки.

Своєю чергою, в Офісі президента запевнили, що у влади немає якогось особливого ставлення до Суспільного мовника, а втручання в роботу будь-яких редакцій є нонсенсом.