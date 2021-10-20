Михайло Подоляк заявив, що втручання влади у роботу будь-яких редакцій є нонсенсом

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що у влади немає якогось особливого ставлення до Суспільного мовника, а втручання в роботу будь-яких редакцій є нонсенсом.

«Говорити про якесь особливе ставлення представників влади до Суспільного мовника точно некоректно і необґрунтовано. Більше того, незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ — це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій — абсолютний нонсенс», — цитує Подоляка «Укрінформ».

Радник глави ОП також зауважив, що «дуже дивно було побачити емоційний коментар однієї з ведучих Суспільного», додавши, що представники влади регулярно з'являються в програмах телеканалу. Для прикладу він навів учорашнє включення в ефір Суспільного із зали засідань Верховної Ради народної депутатки з фракції «Слуга народу», щоб дискутувати з представником «Європейської солідарності».

Водночас Подоляк підкреслив, що суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями. Тому, за його словами, для кожного відповідального учасника політичного процесу, який бере участь в тих чи інших медійних дискусіях, принципово важливі тільки свобода та збалансованість цих дискусій.

«Це ж природно – щоб не було впливу на ефірний результат заангажованої позиції представників телеканалу та щоб особисті симпатії чи антипатії ведучих не створювали нерівних умов в ефірі. Стандарти Суспільного це і передбачають. Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проекту послідовну та вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проекту», — відзначив Подоляк.

Він підкреслив, що в цьому немає і не може бути жодного підтексту, оскільки в інших ефірах Суспільного, представники влади із задоволенням продовжують брати участь.

«Хоча і в цьому проєкті були присутні у більшості ефірів представники монобільшості, в тому числі і голова партії «Слуга народу». Усе питання – лише у дотриманні принципів балансу думок, повноти подачі інформації, професійної відповідності експертів та неупередженості ведучих. Якщо цих принципів в проєкті не дотримуються, то гостям проєкту незбалансованість та упередженість авторів проєкту можуть просто вже набридати. Ще раз підкреслю ключове - будь-яка ангажованість точно не сприяє бажанню ходити на ефіри», — заявив радник керівника Офісу глави держави.

Водночас щодо того, які саме спікери бувають у тих чи інших ефірах, він запевнив, що для ОП важливо, щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним.

«Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз’яснення тих чи інших ініціатив влади. Саме змістовність позиції – те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції», — додав Подоляк.

Як повідомляв ZAXID.NET, ведуча ток-шоу «Зворотній відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію з боку Офісу президента. Відомство висуває умови та ставить ультиматуми стосовно присутності на ефірах нардепів від керівної партії «Слуги народу».