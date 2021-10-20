Раніше на суспільному телеканалі «UA: Перший» заявили про тиск з боку Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає «хайпом» звинувачення ведучої суспільного каналу «UA: Перший» Мирослава Барчук про тиск з боку Офісу президента. Раніше вона заявила, що редакції висувають умови та ставлять ультиматуми щодо присутності на ефірах нардепів «Слуги народу».

«Депутати відмовилися? Я думаю, це хайп. До чого тут ми? Ми нічого не узгоджували. Тим більше "Суспільному". Депутати вільні люди, самі вирішують ходити, чи ні», – розповів Зеленський на брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, повідомляє «Інтерфакс-Україна» 20 жовтня.

Президент вважає, що звинувачення про тиск на державне телебачення з боку держави, виглядають «дивно».

«Якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані (йдеться про Барчук, – ред.), то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, мають туди приходити – ок», – резюмував він.

Нагадаємо, що ведуча ток-шоу «Зворотній відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію з боку Офісу президента.

Вона розповіла, що облуговуючий персонал голови ОП Андрія Єрмака звинуватив редакцію у відсутності балансу думок, оскільки в ефірі за 18 жовтня не було жодного представника від «Слуги народу». Хоча, з її слів, Офіс президента сам висуває умови та ставить каналу ультиматуми стосовно присутності на ефірах нардепів монобільшості.

Водночас в Офісі президента заявили, що у влади немає якогось особливого ставлення до Суспільного мовника, а втручання в роботу будь-яких редакцій є нонсенсом.