Велика Британія доставила в Україну спорядження для загонів тероборони
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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До України в середу, 9 лютого, прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Відеотрансляцію прибуття літака проводила агенція Reuters у Twitter.
На місці перебували українські військові. З їхніх коментарів випливає, що цей вантаж призначено для загонів територіальної оборони.
Пізніше цю інформацію також підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у літаку – товари військового призначення і спорядження, серед іншого - бронежилети й шоломи.
«Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу», – додав Олексій Резніков.
Нагадаємо, раніше Велика Британія надала Україні протитанкову зброю.
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