До України в середу, 9 лютого, прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Відеотрансляцію прибуття літака проводила агенція Reuters у Twitter.

На місці перебували українські військові. З їхніх коментарів випливає, що цей вантаж призначено для загонів територіальної оборони.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Пізніше цю інформацію також підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у літаку – товари військового призначення і спорядження, серед іншого - бронежилети й шоломи.

«Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу», – додав Олексій Резніков.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from - military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Нагадаємо, раніше Велика Британія надала Україні протитанкову зброю.