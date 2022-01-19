На думку фахівців, рекордна хвиля епідемії через поширення штаму «Омікрон» у Великій Британії вже пройшла пік

Влада Великої Британії вирішила скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу в парламенті 19 січня, інформує сайт «Бабель».

За словами Джонсона, у країні загалом продовжуватимуть пропонувати використовувати маски для обличчя в закритих або людних місцях, особливо при контакті з людьми. Однак більше не буде кримінальної відповідальності для будь-кого, хто вирішить не носити їх.

Вже з четверга 20 січня, влада не вимагатиме носити маски у шкільних класах.

Борис Джонсон заявив, що це рішення уряду відображає намір уряду «довірити британцям самим приймати правильні рішення».

Він зазначив, що, на думку фахівців, рекордна хвиля епідемії через поширення штаму «Омікрон» вже пройшла пік, і хоча подекуди навантаження на медичну систему значне, показники госпіталізацій стабілізувалися, пише «Європейська правда» з посиланням на ВВС.

Джонсон заявив, що Британії вдалося розгорнути «найшвидшу кампанію щеплення підсилюючими дозами у Європі» і це, разом з правилами «плану Б», дозволило уникнути локдауну і тепер дозволяє послабити обмеження.

Окрім цього, з наступного четверга, 27 січня, у Британії скасують вимогу щодо Covid-сертифікатів, тобто буде припинена практика обов’язкової сертифікації Covid- статусу в Англії.

Також британський прем’єр підтвердив намір скасувати вимогу щодо самоізоляції «найближчими тижнями», але зауважив, що поки люди, в яких буде позитивний результат тесту на коронавірус, повинні будуть перебувати на самоізоляції. Окремо Джонсон повідомив, що також буде переглянуто правила подорожей.