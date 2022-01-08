З 9 січня Німеччина виключить Україну з переліку країн зони високого ризику через поширення коронавірусу. Для громадян України будуть загальні правила в'їзду. Про це повідомила DW з посиланням на сайт Інституту імені Роберта Коха.

«Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від Covid-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді. Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту», – вказано у повідомленні.

З неділі, 9 січня, Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини. До українців будуть загальні вимоги для в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років мають надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Однак через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» у Німеччині посилили правила відвідування ресторанів, кафе та барів.

«Щеплені бустерною дозою вакцини проти Covid-19 зможуть відвідувати заклади громадського харчування без обмежень. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів коронавірусом, мають пред'явити негативний тест на коронавірус», – інформує видання.

Загалом німецька влада дійшли згоди щодо обов’язкового щеплення від коронавірусу усіх громадян.