З понеділка, 17 січня, у Греції почали виписувати щомісячний штраф у сумі 100 євро усім людям віком від 60 років, які ще не були вакциновані від коронавірусу, повідомляє Euractiv.

З моменту оголошення штрафів 90% громадян віком від 60 років уже зробили щеплення. Проте ще 10% – невакциновані.

Уряд Греції вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для громадян віком від 60 років, оскільки вони вважаються вразливою групою:

дев'ять із десяти смертей від коронавірусу припадає на громадян саме цієї категорії;

семеро з десяти пацієнтів в інтенсивній терапії – люди віком від 60 років;

восьмеро з десяти пацієнтів відділень інтенсивної терапії – невакциновані.

Водночас наразі грецький уряд не розглядає можливість запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для людей інших вікових груп.

Нагадаємо, першою країною в світі, яка запровадила штрафи за відмову щепитися від коронавірусу для всіх громадян запровадила Австрія. Крім того, про введення штрафів для невакцинованих також заявила влада канадської провінції Квебек.