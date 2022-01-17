У Греції почали штрафувати всіх невакцинованих віком від 60 років
Люди віком понад 60 років сплачуватимуть 100 євро щомісяця за відмову вакцинуватися від коронавірусу
З понеділка, 17 січня, у Греції почали виписувати щомісячний штраф у сумі 100 євро усім людям віком від 60 років, які ще не були вакциновані від коронавірусу, повідомляє Euractiv.
З моменту оголошення штрафів 90% громадян віком від 60 років уже зробили щеплення. Проте ще 10% – невакциновані.
Уряд Греції вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для громадян віком від 60 років, оскільки вони вважаються вразливою групою:
- дев'ять із десяти смертей від коронавірусу припадає на громадян саме цієї категорії;
- семеро з десяти пацієнтів в інтенсивній терапії – люди віком від 60 років;
- восьмеро з десяти пацієнтів відділень інтенсивної терапії – невакциновані.
Водночас наразі грецький уряд не розглядає можливість запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для людей інших вікових груп.
Нагадаємо, першою країною в світі, яка запровадила штрафи за відмову щепитися від коронавірусу для всіх громадян запровадила Австрія. Крім того, про введення штрафів для невакцинованих також заявила влада канадської провінції Квебек.