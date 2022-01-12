Прем’єр-міністр канадської провінції Квебек Франсуа Лего заявив, що наразі в регіоні від коронавірусу невакциновані 10% жителів

У франкомовній канадській провінції Квебек з вівторка, 18 січня, продаватимуть алкоголь і марихуану лише тим, хто вакцинований від коронавірусу. Крім того, влада провінції запровадила штрафи для тих повнолітніх жителів регіону, які відмовляються від вакцинації. Сума штрафів буде відома пізніше, повідомив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Лего.

За його словами, відмова від вакцинації призводить до наслідків для системи охорони здоров’я, і «не всі жителі Квебеку повинні за це платити».

Франсуа Лего розповів, що штраф за відмову від вакцинації проти коронавірусу застосовуватиметься лише до людей, які не мають права на медичні пільги, пише у середу, 12 січня, НВ. Також прем’єр Квебеку додав, що близько 10% дорослих у цій провінції не щеплені, але вони становлять близько 50% пацієнтів у палатах інтенсивної терапії. До слова, загалом у канаді повністю вакциновано від коронавірусу 81% населення.

«Більшість вимагає, щоб були наслідки… Це питання справедливості щодо 90% населення, яке пішло на деякі жертви. Ми у боргу перед ними», – додав чиновник.

Крім того, з вівторка, 18 січня, людям, які захочуть зробити покупку в магазинах з алкоголем та марихуаною, потрібно буде пред’явити свідоцтво про щеплення, зазначає RMF24.

До слова, у Квебеку від коронавірусу за час пандемії померли 12028 людей, що є найвищим показником у Канаді.

Раніше штрафи за відмову вакцинуватися від коронавірусу запровадила Австрія.