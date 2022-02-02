Уряд канадської провінції Квебек відмовився від наміру запровадити новий податок для осіб, які відмовляються робити щеплення від Covid-19, не маючи до нього медичних протипоказань, заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо. Про намір запровадити такі штрафи він заявив 11 січня.

За його словами, які 2 лютого цитує «Укрінформ», від штрафів для нещеплених відмовилися з метою збереження «соціальної згуртованості» у провінції.

«Я розумію, що це розділяє квебекців, а нам зараз варто зводити мости. Моє завдання – пробувати звести квебекців разом, аби вони залишалися об’єднаними», – сказав Леґо.

Він додав, що його уряд уже підготував відповідний законопроект, але вирішив не виносити його на голосування, помітивши «дедалі більше невдоволення» серед населення.

Зауважимо, що деталі запропонованого минулого місяця податку досі залишалися невизначеними. За словами Леґо, невакциновані квебекці мали б платити до державної скарбниці понад 100 доларів з людини.

Наразі близько 10% жителів провінції не зробили жодного щеплення від COVID-19. При цьому саме невакциновані квебекці займали минулого місяця половину усіх лікарняних ліжок, відведених під хворих на Covid-19.

За інформацією канадських ЗМІ, влада Квебеку в лютому також почне послаблювати карантин, але закладам дозволять працювати лише з 50% заповненістю. Пред’явлення ковід-паспортів і носіння масок залишаться обов’язковими.

Водночас інформація про те, чи продовжать у Квебеку продавати алкоголь і марихуану лише вакцинованим, відсутня.