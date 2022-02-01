Рішення було ухвалене у зв’язку з високим рівнем вакцинації населення Данії

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка скасувала усі обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Про це з посиланням на «France24» пише «Укрінформ».

Як повідомляється, з 1 лютого у Данії почали діяти нові правила, згідно з якими усі карантинні обмеження, включаючи носіння масок, потребу в Covid-сертифікатах та обмеження на роботу закладів скасовано.

Наразі обмеження діють лише на в’їзд до країни: з-за меж Шенгенської зони в Данію пускають лише вакцинованих.

За інформацією ЗМІ, таке рішення було ухвалене у зв’язку з високим рівнем вакцинації, у тому числі і третьою так званою бустерною дозою. Наразі понад 60% данців отримали третю дозу вакцини, тоді як середній рівень вакцинації бустером у ЄС становить до 45%.

Уряд Данії вважають, що понад 80% населення країни вже мають імунітет до коронавірусу, з урахуванням тих, хто вже перехворів на коронавірус. Опитування засвідчили, що 64% данців підтримують рішення уряду.

Нині у Данії щодня фіксують близько 40-50 тис. нових випадків захворювань, із населенням країни близько 5,8 мільйона.