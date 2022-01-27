В Англії у четвер, 27 січня, скасували необхідність пред’являти COVID-паспорти та обов’язкове носіння масок. Цього досягли завдяки вакцинації та «кращому розумінню, як лікувати коронавірус», пише BBC.

В уряді зазначили, що тепер носіння масок буде особистою справою кожного. Але деякі магазини вже повідомили, що вимагатимуть маски для входу до приміщення. Також про це заявили залізничні оператори. Але там наголосили, що планують заохочувати пасажирів носити маски, а не змушувати.

Влада Лондона повідомила, що для міського транспорту масковий режим не скасовуватиме.

В уряді наголосили, що рекомендації носити маски у закритих і людних приміщеннях все одно залишаються. Також організації і компанії матимуть змогу самостійно вирішувати, чи вимагати ковід-сертифікат для своїх відвідувачів.

Раніше в Англії вже скасували рекомендацію працювати з дому і носити маски у шкільних класах, введені на тлі поширення варіанту коронавірусу «Омікрон».

Скасовуючи обов’язковість масок і пред’явлення ковід-сертифікатів, урядовці заявили, що люди повинні навчитися жити з коронавірусом і закликали вакцинуватися або отримати бустерну дозу тих, хто ще цього не зробив.

До слова, 64% жителів Англії вже отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.