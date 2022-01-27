За попередню добу, 26 січня, коронавірус діагностували у 32 393 людей, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був аж 3 листопада: тоді ковід підтвердився у 27 377 хворих. Водночас, якщо під час осінньої хвилі помирало щодня 700-800 людей, то за минулу добу – лише 154, що свідчить про легший перебіг захворювання.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Івано-Франківській (2 862), Львівській (2 696), Житомирській (2 467), Одеській (1939) та Сумській (1 909) областях, а також у Києві (2 012). Найбільш стрімко епідситуація погіршується в західних регіонах: зокрема, в Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській та Чернівецькій областях побили локальні рекорди по кількості нових хворих за добу.

Нагадаємо, що в Україні циркулюють два штами коронавірусу – «Дельта» і «Омікрон». Штам «Омікрон» є менш агресивним у порівнянні з «Дельтою», проте через велику кількість мутацій поширюється швидше. Через це від кінця минулого року у світі загалом фіксують значний стрибок захворюваності, водночас кількість смертей від коронавірусу пропорційно не зросла.

Через стрімке зростання захворюваності Івано-Франківська та Рівненська області перебувають у «червоній» зоні, а Вінницька та Львівська – також перевищили необхідні для посилення карантину показники. Оскільки багато випадків захворювання фіксують серед дітей, Міносвіти рекомендувало перевести всі 5-11 класи на дистанційне навчання. На Львівщині на дистанційне навчання відправили і молодшу школу.