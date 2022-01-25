В області щодня збільшується кількість хворих на коронавірус

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 25 січня, вирішила віднести Рівненську область до «червоної зони» карантину. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Німчинов.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області», — написав міністр.

В останні дні в області фіксують стрімке збільшення виявлених хворих на коронавірус та збільшення завантаженості лікарень хворими. Так, протягом 24 січня зафіксовано 809 нових випадків, 23 січня - 394 випадків, 22 січня - 476 випадків. На 25 січня завантаженість «ковідних» закладів Рівненської області становить 35,4%.

У Рівному з 25 січня учні 5-11 класів усіх шкіл переведені на дистанціне навчання через велику кількість хворих. Як повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, на 24 січня у місті виявлено близько 7000 школярів, хворих на респіраторні інфекції, в тому числі близько 200 дітей та 100 вчителів, які мають позитивний тест на коронавірус.

У «червоній» зоні карантинних обмежень забороняється робота кафе та ресторанів, крім доставки та на виніс, ТРЦ та розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів та театрів, фітнес-клубів та спортзалів, басейнів, речових ринків.