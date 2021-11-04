МОЗ прогнозує, що захворюваність піде на спад за півтора тижня

За попередню добу, 3 листопада, коронавірус діагностували у ще 27 377 людей, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був 28 жовтня: тоді ковід підтвердився у 26 870 людей. Таким чином, станом на ранок 4 листопада, від початку пандемії в Україні зафіксували вже понад 3 млн випадків Covid-19.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656), Житомирській (1 559) та Сумській (1 543) областях, а також у Києві (1 836). Померло за минулу добу 699 українців (загалом – 70 146), одужало – 12 464 (загалом – майже 2,5 млн).

Через постійне зростання захворюваності та кількості важких хворих у лікарнях у «червоній» зоні уже перебувають 15 областей, у тому числі Львівська та Івано-Франківська, а також Київ. Невдовзі карантин можуть посилити ще в трьох областях – Волинській, Тернопільській та Харківській. МОЗ прогнозує, що захворюваність піде на спад за півтора тижня.

Зазначимо, що паралельно в Україні прискорюються темпи вакцинації та збільшують кількість пунктів щеплень. Зокрема, за попередню добу першою та другою дозою щепили майже 300 тис. людей. Крім того, МОЗ дозволило вакцинувати всіх дітей від 12 років.