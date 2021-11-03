В Україні до «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено вже 15 регіон та Київ. Водночас до «червоної» зони карантину ризикують потрапити ще три області – Волинська, Тернопільська та Харківська.

«Нагадаю, що вже шістнадцять регіонів віднесено до червоного рівня епіднебезпеки. У зоні ризику – Волинська, Харківська та Тернопільська області», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 листопада.

Наразі в «червоній» зоні перебувають Київ та 15 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська.

Варто зазначити, що обмеження «червоної» зони не діють, якщо всі відвідувачі та працівники кінотеатрів, музеїв, інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів, матимуть «зелений» сертифікат, який підтверджує отримання двох доз вакцини від коронавірусу.

В «червоній» зоні карантину можуть працювати й заклади освіти, однак за умови, якщо 100% працівників отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Також дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.