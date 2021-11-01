Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на Covid-19 ще впродовж двох тижнів. Про це під час брифінгу в понеділок, 1 листопада, сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

«З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація», – сказав чиновник, слова якого процитував «Укрінформ».

На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра зазначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас, за його словами, Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

«Наразі достеменно ніхто не скаже, як себе поводитиме вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує наразі забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки», – сказав Комаріда.

Зазначимо, що через вкрай високий рівень захворюваності на коронавірус і рекордні показники смертності від нього станом на 1 листопада в «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 15 регіонів. У цих регіонах діє суворий карантин. Найбільше він позначається на невакцинованих від коронавірусу людях – їм заборонено відвідувати заклади харчування, культури, розваг, а також салони краси і перукарні. У Києві невакцинованим заборонили їздити у громадському транспорті. Також невакцинованих не пускають у потяги й автобуси міжобласного сполучення. Аби уникнути цих обмежень, такі люди мають або вакцинуватися, або пред’являти негативні ПЛР-тести, які дійсні 72 години, або тести на антиген, які дійсні 48 годин.