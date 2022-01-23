Весілля Джасінди Ардерн мало відбутися цього літа

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що скасувала своє весілля через нову хвилю поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це інформує CNN.

Ардерн заявила, що шкодує через труднощі, які доводиться переживати усім її співвітчизникам. За її словами, органи охорони здоров’я Нової Зеландії нещодавно повідомили про дев’ять випадків захворювання в одній родині, члени якої на минулих вихідних поїхали в Окленд (найбільше місто Нової Зеландії – ред.), щоб відвідати весілля, похорон, парк розваг і туристичну пам'ятку. Усі вони захворіли на Covid.

«Моє весілля не відбудеться, але я просто приєднаюся до багатьох інших новозеландців, які пережили подібний досвід у результаті пандемії», – зазначила Ардерн і вказала на нове посилення коронавірусних обмежень в країні.

При цьому вона не назвала дату весілля зі своїм партнером, ведучим шоу про риболовлю Кларком Гейфордом.

На запитання, як вона ставиться до свого рішення скасувати весілля, яке мало відбутися цього літа, Ардерн відповіла: «Таке життя».

Як уточнює Reuters, з неділі, 23 січня, Нова Зеландія запроваджує правила носіння масок і обмежує збори після того, як штам Омікрон поширився з північних на південні острови.

Кордони Нової Зеландії закриті для іноземців з березня 2020 року. Уряд відклав плани поетапного відновлення з середини січня до кінця лютого через занепокоєння щодо потенційного спалаху коронавірусу штаму «Омікрон», як у сусідній Австралії.