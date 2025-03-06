Україна отримає новітні безпілотники Altius 600m і Altius 700m

Велика Британія уклала з оборонною компанією Anduril угоду на 30 млн фунтів стерлінгів (понад 38,6 млн доларів). Завдяки угоді Україна отримає вдосконалені ударні безпілотники для операцій у Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії, опублікованому у четвер, 6 березня.

Таку угоду Велика Британія вирішила укласти після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня. Зазначається, що під час зустрічі Велика Британія та союзники дійшли згоди щодо необхідності продовжити допомагати Україні у боротьбі проти російської збройної агресії.

У межах укладеної угоди Україна отримає безпілотники Altius 600m і Altius 700m, які зможе використовувати для операцій у Чорному морі. Безпілотники використовують для аеророзвідки перед нанесенням ударів.

Як зазначає Армія.inform, дрони Altius 600m і Altius 700m можна запускати з літальних апаратів, наземних транспортних засобів та морських платформ. Вони також можуть бути споряджені бойовою частиною та застосовуватися як дрони-камікадзе. БпЛА надійдуть до України протягом кількох місяців.

«Ми сповнені рішучості досягти безпечного, тривалого миру в Україні. Для цього Україна має бути у найсильнішій позиції, щоб запобігти будь-якому поверненню до російської агресії», – наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

У повідомленні уряду Великої Британії наголошується, що країна вже передала Збройним силам України понад 10 тис. безпілотників.

Нагажаємо, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про виділення Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (близько 2 млрд доларів) на закупівлю понад 5 тис. ракет протиповітряної оборони.