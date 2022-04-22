Через воєнний стан в Івано-Франківську не буде масових богослужінь та освячень пасок вночі, однак місто вперше проведе спільне освячення святкових кошиків всіма єпископами церков на площі в центрі міста. Крім того, у зв’язку зі святами в Івано-Франківську та на території всієї області зменшили тривалість комендантської години, однак мешканців попросили бути обачними та не перебувати на вулиці після 23:00.

Комендантський час на Великдень

Через відзначення Великодня рада оборони змінила комендантську годину в Івано-Франківській на два дні: заборону перебувати на вулиці скоротили. Відповідно до рішення, у ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00, а у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці.

В Івано-Франківської ОВА наголошували, що зараз важливо, щоби святкування відбулися насамперед безпечно. На Великдень правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити громадський порядок, особливо на час служб та на території храмів.

Також у період свят церковні дзвони не будуть використовуватися для сповіщення про повітряну тривогу.

Ярмарок в Івано-Франківську

У четвер і п’ятницю, 21-22 квітня, на площі Ринок біля ратуші в Івано-Франківську триватиме передвеликодній ярмарок. Тут можна купити продукцію місцевих виробників, декор та прикраси до свята. Мешканців міста і переселенців влада Франківська запросила прийти на ярмарок, купити все необхідне для Великодня, підтримати місцевих підприємців та економіку. Частину виручених на ярмарку коштів передадуть на потреби Збройних сил України.

Освячення пасок

Через комендантську годину в Івано-Франківську масового освячення пасок вночі не буде, нічні служби греко-католицькі та православні храми наразі не анонсували. Найбільш масове освячення святкових кошиків планується напередодні Великодня на центральній площі міста.

У суботу, 23 квітня, в Івано-Франківську три єпископи різних конфесій вперше спільно освятять паски. Окрім того, для переселенців організують додаткові освячення пасок у франківських школах. Освячення пасок відбудеться на площі Ринок о 14:30.

Розпорядок богослужінь на Великдень наразі опублікували не всі конфесії, які відзначають Пасху 24 квітня. У головному соборі УКГЦ Івано-Франківська повідомляють, що освячення пасок проводитимуть ввечері суботи, 23 квітня, та на літургії вранці неділі, 24 квітня.

Освячення пасок у храмах Івано-Франківська

Собор Воскресіння Христового (майдан Шептицького, 22)

Субота, 23 квітня

8:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;

16:00 – 21:00 – освячення пасок.

Неділя, 24 квітня

6:45 – Надгробне;

7:00 – Воскресна Утреня;

8:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Освячення пасок.

12:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого.

16:00 – Вечірня.

Святкові служби із собору Воскресіння Христового можна дивитися онлайн в YouTube і Facebook.

Собор Преображення Господнього (вул. Калуське шосе, 3)

Субота, 23 квітня

07:30 – (каплиця блаж.Йосафати) Божественна Літурґія св. Василія великого з вечірнею. Велика панахида.

08:00 – (собор Преображення Господнього) Божественна Літургія св. Василія великого з вечірнею.

15:00-20:00 – (каплиця блаж.Йосафати) освячення пасок.

16:00-19:00 – (собор Преображення Господнього) освячення пасок.

17:00-20:00 – (храм св.Димитрія) освячення пасок.

Неділя, 24 квітня

06:00 – (собор Преображення Господнього) Воскресна утреня, Божественна Літургія, освячення пасок.

07:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Воскресна утреня, Божественна Літургія, освячення пасок.

07:00 – (храм св.Димитрія) Воскресна утреня, Божественна Літургія, освячення пасок.

10:00 – (собор Преображення Господнього) Божественна Літургія, освячення пасок.

10:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Божественна Літургія, освячення пасок.

Храм Царя Христа (вул. Незалежності, 181)

Неділя, 24 квітня

6:30 – Надгробне.

7:00 – Воскресна Утреня.

08:00 – Свята Літургія, освячення пасок.

10:00 – Свята Літургія, освячення пасок.

12:00 – Свята Літургія, освячення пасок.

14:00 – Свята Літургія, освячення пасок.

Храм Зіслання Святого Духа (вул. Коновальця, 105)

Субота, 23 квітня

08:00 – Вечірня з Службою Божою Василія Великого.

15:00 – Освячення пасок.

Неділя, 24 квітня