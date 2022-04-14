В Івано-Франківську три єпископи різних конфесій вперше спільно освятять паски. Дійство відбудеться у суботу, 23 квітня, перед Великоднем. Окрім того, для переселенців організують додаткові освячення пасок у франківських школах.

Про плани спільного освячення пасок в Івано-Франківську повідомив мер міста Руслан Марцінків під час ранкового ефіру у четвер, 14 квітня, на радіо «Західний полюс». Міський голова зазначив, що це буде перше спільне освячення пасок всіма єпископами для того, щоб усі мешканці міста і переселенці з інших регіонів України могли відчути свято.

«У суботу перед Великоднем о 14:30 відбудеться освячення пасок вперше в Івано-Франківську всіма єпископами всіх церков. Тобто вийдуть на площу біля ринку і троє єпископів посвятять паски. Тому що розуміємо, що більшість переселенців є різних конфесій, ми хочемо, щоби люди прийшли і відчули той момент радості великодніх свят, хоч в країні йде війна», – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що у всіх школах Івано-Франківська, де зараз проживають переселенці, також проведуть освячення пасок: «Зараз ми готуємо до великодніх свят, щоби у кожній школі, де проживають внутрішньо переселені особи, було освячення пасок», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського та голови ВР Руслана Стефанчука із вимогою припинити діяльність УПЦ МП в Україні. У зверненні міськрада згадала нещодавній відкритий лист від представників Івано-Франківської єпархії УПЦ МП до керівництва держави із заявами про утиски з боку влади. Депутати зазначили, що не закликають до міжконфесійної ворожнечі та просять ВР підтримати законопроект про заборону УПЦ МП на території України.