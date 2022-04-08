Івано-Франківська єпархія УПЦ Московського патріархату звернулася до президента України Володимира Зеленського зі скаргами на дії місцевої влади, зокрема, мера Франківська Руслана Марцінківа. Єпархія спростувала нещодавню заяву міського голови про перехід громади кафедрального собору Різдва Христового до юрисдикції ПЦУ та заявила про примусове закриття та опечатання всіх храмів УПЦ на території області.

Звернення до Володимира Зеленського опубліковане на сайті Івано-Франківської єпархії УПЦ МП у п'ятницю, 8 квітня. Зокрема, єпархія спростувала заяву мера міста Руслана Марцінківа про перехід церковної спільноти собору Різдва Христового до ПЦУ. У єпархії стверджують, що ні віряни, ні духовенство такого рішення не приймали, натомість наголошують, що звернулися до митрополита Київського Онуфрія «з проханням скликати собор та відокремитися від Московського патріархату канонічним шляхом».

«Івано-Франківська єпархія УПЦ зазнає постійних безпідставних та безпрецендентних утисків з боку місцевої влади! Тиску та погрозам піддаються священики і віряни. На даний час всі храми та монастирі єпархії, окрім кафедрального собору Різдва Христового м. Івано-Франківська, є примусово зачиненими та опечатаними», – зазначили у єпархії.

Також у зверненні йдеться, що громада собору Різдва Христового в Івано-Франківську до складу ПЦУ не переходила: цю інформацію в УПЦ МП називають фейковою: «Руслан Марцінків у прямому ефірі звернувся до містян з фейковою новиною про начебто «добровільну» зміну релігійною громадою собору Різдва Христового конфесійної приналежності та закликав містян допомогти громаді перейти до іншої конфесії, а саме ПЦУ. Офіційно заявляємо та наголошуємо – ні духовенство, ні громада собору не приймали такого рішення та не зверталися до міського голови з таким питанням, про що він зазначає у своїй заяві», – йдеться у зверненні Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

Разом із тим у єпархії заявляють, що від початку війни єпархія «зайняла активну громадську позицію» та створила при соборі Різдва Христового центр допомоги ЗСУ та вимушеним переселенцям. Президента просять втрутитися у ситуацію та вжити заходів щодо захисту духовенства та мирян, храмів єпархії та майна від протиправних нападів осіб, які розпалюють релігійну ворожнечу та ненависть у воєнний час.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Росії з Україною на Буковині жодна церковна громада, яка належить УПЦ МП, не змінила церковного підпорядкування. До Чернівецької військової адміністрації із 24 лютого не надходило заяв щодо зміни конфесійної приналежності. Крім того, повідомлялося, що на Закарпатті що жодна церковна спільнота із близько 700 громад УПЦ МП у Закарпатській області не вийшла зі складу Московського патріархату та не перейшла до ПЦУ.