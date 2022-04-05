Жодна церковна спільнота із близько 700 громад УПЦ МП у Закарпатській області не вийшла зі складу Московського патріархату та не перейшла до ПЦУ. Про це заявив єпископ Ужгородський та Закарпатський Православної церкви України Варсонофій.

Як у вівторок, 5 квітня, у коментарі «Суспільному» повідомив єпископ Варсонофій, жодна церковна громада на Закарпатті, яка належить до Московського патріархату, не змінила релігійну приналежність з початку повномасштабної війни Росії з Україною.

За словами єпископа Варсонофія, релігійні організації, котрі приналежні до Московського патріархату, — це ті, котрі в складі Хустської чи Мукачівської єпархій УПЦ. Таких церковних громад у Закарпатській області нараховується близько 700.

Щодо усіх церковних громад УПЦ МП Солотвина, які повідомляли про вихід з Московського патріархату, єпископ Врасонофій запевняє, що «документально це не була зміна релігійної приналежності».

«Згідно з законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», а також згідно з правилами зміни релігійної приналежності, релігійна організація повинна у своєму статуті внести зміни щодо релігійної приналежності. Ті релігійні організації склали протокол, у вирішальній частині якого записали, що вони виходять із підпорядкування Московського патріархату. Крапка. В єдиному державному реєстрі такої релігійної організації, як Московський патріархат немає зареєстрованої. Є зареєстрована Хустська єпархія УПЦ і Мукачівська єпархія УПЦ», – зазначив у коментарі «Суспільному» єпископ Варсонофій.

Єпископ вважає, що при виході церковних громад із Московського патріархату, вони повинні були вказувати, до якого складу ПЦУ вони входять: «Вони мали вказати, що відтепер входять до складу не Хустської єпархії УПЦ, а, наприклад, до Закарпатської єпархії ПЦУ чи до Карпатської. Цього не було зроблено. Відповідно вони залишаються і діють за старим статутом», – зазначає єпископ Варсонофій.

Нагадаємо, 22 березня у Солотвинській територіальні громаді шість релігійних спільнот вийшли з підпорядкування УПЦ Московського патріархату. Рішення про вихід із МП прийняли на зборах у селищній раді 22 березня. Разом із тим, про перехід чи приєднання до ПЦУ громади наразі не заявляли.