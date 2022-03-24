У Солотвинській територіальні громаді шість релігійних спільнот вийшли з підпорядкування УПЦ Московського патріархату. Рішення про вихід із МП прийняли на зборах у селищній раді 22 березня. Разом із тим, про перехід чи приєднання до ПЦУ громади наразі не заявляли.

Відомо, що із підпорядкування Московського патріархату вийшли громади Свято-Михайлівського храму у селищі Солотвино, Петропавлівського храму с. Нижня Апша, Хрестовоздвиженського храму с. Глибокий Потік, церкви Різдва Богородиці с. Середнє Водяне, Вознесенського храму с. Топчино, Покровського храму смт Солотвино.

Участь у зборах у Солотвинській селищній раді у вівторок, 22 березня, взяли 180 мешканців громади, серед них – керівники парафіяльних рад сіл Солотвинської ОТГ, настоятелі храмів, керівництво селищної ради та представники релігійних громад. За вихід храмів зі складу Московського патріархату проголосували 177 присутніх на зборах, троє висловилися проти.

Єпископ Закарпатської єпархії ПЦУ Варсонофій у коментарі «Суспільному» зазначив, що вважає, що зараз громади мають прийняти рішення про вихід з Хустської єпархії і приєднатися до Закарпатської єпархії ПЦУ.

«Я впевнений, що скоро ми отримаємо їхні заяви про приєднання до помісної Української православної церкви, як це належить. Стосовно інших громад, ми чуємо, що закарпатці хочуть лишати єпархії московського патріархату, про що вони наразі збирають підписи», – зазначив єпископ Варсонофій. Також він уточнив, що після того, як громади подадуть заяви про приєднання до Закарпатської єпархії ПЦУ, вони перейдуть у підпорядкування Православної церкви України.