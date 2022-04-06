Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодна церковна громада, яка належить УПЦ МП, не змінила церковного підпорядкування. До Чернівецької військової адміністрації із 24 лютого не надходило заяв щодо зміни конфесійної приналежності.

Про відсутність заяв щодо виходу громад із Московського патріархату у середу, 6 квітня, повідомило Медіа агентство АСС з посиланням на дані Чернівецької військової адміністрації.

За інформацією прес-служби Чернівецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заяв від релігійних громад щодо змін юрисдикційного підпорядкування до військової адміністрації не надходило, державна реєстрація з цього приводу не проводилася.

Разом із тим, у Чернівецькій обласній військовій адміністрації уточнюють, від правоохоронних органів та громадян України повідомлень щодо порушень у сфері свободи совісті не фіксувалося та не надходило.

У прес-службі також додають, що управління культури Чернівецької ОВА працює у штатному режимі та готове надавати консультації і відповіді на звернення релігійних організацій відповідно до вимог законодавства України.

Нагадаємо, у вівторок, 5 квітня, єпископ Ужгородський та Закарпатський Православної церкви України Варсонофій заявив, що жодна церковна спільнота із близько 700 громад УПЦ МП у Закарпатській області не вийшла зі складу Московського патріархату та не перейшла до ПЦУ.