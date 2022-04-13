Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського та голови ВР Руслана Стефанчука із вимогою припинити діяльність УПЦ МП в Україні. У зверненні міськрада згадує нещодавній відкритий лист від представників Івано-Франківської єпархії УПЦ МП до керівництва держави із заявами про утиски з боку влади, зазначає, що не закликає до міжконфесійної ворожнечі та просить ВР підтримати законопроект про заборону УПЦ МП на території України.

Відповідне звернення схвалили депутати Івано-Франківської міської ради під час позачергової сесії у середу, 13 квітня. Текст звернення опублікував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook. Зокрема, депутати міськради вважають, що «так звані «гоніння» московського патріархату в Україні стали однією з офіційних причин москви для вторгнення в Україну, а позиція російської православної церкви та персонально т. зв патріарха кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою».

Депутати навели приклади обстрілів та підпалів церков УПЦ МП окупантами, зокрема обстріл Святогірської лаври, а також зазначили, що «16 єпископів УПЦ (МП) офіційно заявили, що їхні єпархії припинили поминати патріарха кіріла через його підтримку війни росії проти України».

«У визначальний період своєї історії, українська держава повинна ствердно та послідовно стояти на своєму захисті. Усі державні інституції, як і Збройні сили України, повинні захищати суверенітет України. Росія відчайдушно намагається зберегти оцю свою сферу впливу на голови та душі українців і зберегти важливого руйнівного агента на території України. Ми вважаємо, що саме зараз настав той час, щоб зупинити ворожу діяльність російської православної церкви на території України», – йдеться у зверненні депутатів Івано-Франківської міськради.

Депутати уточнюють, що не закликають до міжконфесійної ворожнечі та просять ВР підтримати законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» авторства Оксани Савчук, що передбачає право релігійних громад, монастирів і духовних навчальних закладів московського патріархату змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності закону.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 квітня, Івано-Франківська єпархія УПЦ Московського патріархату звернулася до президента України Володимира Зеленського зі скаргами на дії місцевої влади, зокрема, мера Франківська Руслана Марцінківа. Єпархія спростувала нещодавню заяву міського голови про перехід громади кафедрального собору Різдва Христового до юрисдикції ПЦУ та заявила про примусове закриття та опечатання всіх храмів УПЦ на території області. У єпархії стверджують, що ні віряни, ні духовенство такого рішення не приймали, натомість наголошують, що звернулися до митрополита Київського Онуфрія «з проханням скликати собор та відокремитися від Московського патріархату канонічним шляхом».