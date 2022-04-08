Депутати Ужгородської міської ради закликали Верховну Раду України заборонити діяльність УПЦ МП. Звернення до нардепів прийняли під час позачергової сесії Ужгородської міськради у п'ятницю, 8 квітня. Досі жодна із близько 700 церковних громад УПЦ МП на Закарпатті так і не змінила підпорядкування московському патріархату, попри заяви кількох церковних спільнот про вихід із УПЦ МП.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міськради, депутати звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати законопроект про заборонну діяльність УПЦ Московського патріархату на всій території України.

«Ужгородська міська рада проголосувала за звернення до Верховної Ради України щодо заборони діяльності релігійної організації української православної церкви московського патріархату на всій території України. Депутати звернулися до парламенту з проханням підтримати законопроект №7204 від 22 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

Нагадаємо, 22 березня у Солотвинській територіальній громаді шість релігійних спільнот заявили про вихід з підпорядкування УПЦ Московського патріархату. Рішення про вихід із МП прийняли на зборах у селищній раді за участі вірників, духовенства та керівництва громади. Разом із тим, про перехід чи приєднання до ПЦУ громади наразі не заявляли.

Разом із тим у вівторок, 5 квітня, єпископ ПЦУ Варсонофій заявив, що жодна церковна спільнота із близько 700 громад УПЦ МП у Закарпатській області з початку повномасштабної війни Росії з Україною не вийшла зі складу Московського патріархату та не перейшла до ПЦУ.

Зазначимо, за даними соціологічної групи «Рейтинг», 51% опитаних українців вважають, що діяльність УПЦ МП на території України необхідно заборонити. Найбільше прихильників заборони московського патріархату є мешканцями західних областей – 64%. Натомість серед представників сходу України заборону МП підтримують 29% опитаних. Підтримка розриву зв'язків УПЦ МП із російською церквою за місяць зросла на 10% та зараз становить 74%.