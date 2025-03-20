Великий піст триває 40 днів і готує християн до найбільшого свята – Воскресіння Господнього. Які обмеження накладає піст щодо їжі і розваг, чи можна у цей період святкувати і одружуватися та що потрібно робити впродовж посту, розповів священник Іван Колтун. З парохом храму Успіння Пресвятої Богородиці у Страдчі говорила журналістка «Живого телебачення» Анастасія Вихор.

Що таке Великий піст загалом і коли ми вперше про нього почули? Де ми можемо про нього прочитати?

Піст це якась аскеза, відмова від чогось. Зазвичай навколо посту багато говорять про їжу – що можна, що не можна їсти, коли можна. Але піст включає в себе відносини – з Богом, самим собою, ближнім. Піст полягає у відмові в певній їжі й утриманні від гучних забав, танців, співів. Другою складовою є милостиня, коли ми ділимося і робимо добрі справи, і молитва.

Церква формувалася на основі Святого Письма. Підґрунтям посту у Біблії і першою згадкою, де ми чуємо про те, це було слово Господа в Едемі. Він сказав Адаму і Єві не їсти плоду. Пізніше ми читаємо про те, як постить Мойсей, Давид, Ілля. У Новому Завіті ми бачимо подвижництво Івана Хрестителя. Також про піст ідеться, коли Ісус Христос йде у пустелю на 40 днів. Господь акцентує на тому, що є певний рід бісів, які можна вигнати тільки постом і молитвою. Отже піст – це найперше про відносини.

Для чого кожному християнину потрібен піст? Це момент очищення тіла і душі чи як ми маємо його трактувати?

Найперше це зупинка і переформатування себе у відносинах з Богом, ближнім і собою. У XXI столітті люди мають сучасні гріхи: гаджети, дуже багато емоцій в соціальних мережах, багато людей вигоряє. Я вважаю, що сьогодні важливо дбати про себе і своє здоров’я. Ми насправді не є такими, якими ми є, а хочемо вдавати, щоби нас не відштовхнули. Тому треба заспокоїтися, прийняти себе, втишитися, відійти в сторону – це дуже важливі моменти.

Коли люди кажуть, що не на часі у війну дбати про себе, я завжди відповідаю, що треба подбати про себе насамперед. Тоді ти зможеш допомогти тим, хто біля тебе. Якщо ти починаєш рятувати інших, то ані сам не врятуєшся, й іншим не допоможеш.

Можливо, комусь потрібно навпаки більше комусь приділити уваги – на роботі, де ми втікали, не хотіли, нам щось не подобалося, нервувало. Можливо, батькам чи дітям більше уваги. Тобто заповнити ту нішу, яку ми обділили за цей час, своїх рідних, близьких і себе.

У піст має бути інформаційна гігієна. Важливо розуміти, що приносить тривожність, людина з тим сама не дає ради і викидає ту тривожність на когось, озлоблюється. Тому так важливо бути в мирі, спокої, правильному диханні, навіть інколи потрібно відставити і проводити час з акцентом на слово Боже, молитви, поклони. Це те, що ми маємо в часі посту і потрібно тим користати.

Які страви готувати в піст? В які дні є строгий піст, коли ми маємо відмовитись від м’яса, риби, а коли ми можемо їсти все?

Перший день посту, у понеділок, не можна м’яса, рибної і молочної їжі. Також це стосується страсної п’ятниці – це є другий день Великого посту, коли не можна м'яса, риби і молочних страв. Натомість у перший і останній тиждень посту ми утримуємося від м’ясних страв, але рибу можна. У всі інші тижні у понеділок, середу і п’ятницю ми утримуємося від м’ясних страв, а у вівторок, четвер, суботу і неділю дозволено. Можна собі дозволити каву, солодке, але принаймні дотриматися того, що приписує календар.

Піст зобов’язує людей від 14 до 60 років. Хворих, вагітних, людей, які мають якісь певні вади, якщо людина більше 8 годин вже в дорозі, позбавляють цих вимог. Іноді люди самі собі посилюють обмеження. Але тут треба дуже обережно, з благословення священника. Закликаю бути обережними, не накладати самому собі якісь там додаткові речі, а все-таки радитися, питатися, цікавитися, як церква вчить, щоби не мати пізніше проблем зі здоров’ям. Порушенням є тоді, коли ми порушили оцей церковний припис.

Часто люди дотримуються посту, а тоді на Великдень переїдають. Як святкувати правильно, по-християнськи?

Блаженніший Святослав якось казав, що не варто покладати на себе такі пости, які ти не зможеш дотримати також пізніше, навіть після його закінчення. Якщо люди себе обмежували впродовж посту, а тоді за кілька днів наздоганяють, наприклад, великою кількістю випитого алкоголю. Важливо пам'ятати, що ми в піст обмежуємося не для когось. Коли людина це порушила і перейшла межу після посту зловживанням, надуживанням, це показує, що це була просто дієта, спроба комусь щось доказати.

Дуже важливо розуміти, що піст це не є дієта, утримання тільки фізичне. Тут найперше є навантаження, щоби духовно зійтися в спілкуванні з Богом, очистивши себе і направивши духовний баланс з іншими людьми.

Чи можна в час посту святкувати хрестини, ювілеї, вінчання? Чи можна ці обради провести у суботу-неділю, коли є певні послаблення?

На свята, які припадають в час Великого посту, як-от Благовіщення, є полегшення вимог до їжі. Але нагадую, що піст триває 40 днів. Так, у суботу і неділю ми маємо полегшення щодо їжі, у молитві, бо не б’ємо поклони. Але абсолютно немає полегшення у танцях і музиці. Саме таїнство не суперечить посту, його можна проводити, але без забав.

Чому в суботу і неділю не б’ють поклони?

Це воскресні дні. Господь своїм воскресінням переважив усі свята. Важливо пам'ятати, що самі поклони – є малий (знак хреста на себе і малий поклон головою) і великий (хрест на себе і поклін до підлоги) – практикують на тижні. У понеділок, середу і п’ятницю ми б’ємо поклони і молимося – саме тоді є час покаяльний молитовний. Натомість люди не знають цього, приходять в неділю до церкви і б’ють поклони.

Що робити, якщо забув і з’їв м’ясної їжі в строгий день посту?

Перепросити Бога, додати тоді більше молитов, читання Святого Письма чи псалмів, зробити більше добрих діл. З Богом потрібно легко, він це розуміє і бачить наше серце.

Чи Хресна дорога є обов’язковою для християнина в часі Великого посту чи це за бажанням?

У нашій церкві немає припису обов’язку Хресної дороги. Але як священник я бачу, що для нас це є досить таке рідне, близьке. Коли люди приходять на Хресну дорогу, кожен з них проживає певну рану, втрату, має якийсь виклик, і хочуть, щоб Бог їх зрозумів. І тут є відповідь: Бог найкраще це розуміє, бо він сам це пройшов і каже, що готовий допомогти, бути з тобою і йти з тобою також надалі. Ці страждання, що ми маємо, це найбільший дар, який нас заведе до неба. І тут дуже важливо розуміти, що ми інколи маємо цей дарунок і його потрібно заслужити в Бога. Ці страждання нас усмиряють, зближують з Богом.

Як пояснити дітям час посту, чому ми перебуваємо в цьому періоді і що відбувається на хресті?

Тут важливий приклад батьків. Діти дивляться, чи ми вміємо примиритися, чи ми прощаємо так, як це Христос зробив. Так, його розіп’яли люди, але він всіх нас дальше любить. Так, як дитина любить маму і тата. Ми несемо дуже велику відповідальність перед своїм майбутнім поколінням, відштовхуючись від того, як ми дивимося на розп'ятого Христа сьогодні в часі посту.