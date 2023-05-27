Велосипедист потрапив під фуру, коли розвертався на дорозі

У п’ятницю, 26 травня, на дорозі Львів-Самбір-Ужгород неподалік села Луки Самбірського району водій фури збив 62-річного велосипедиста. Постраждалого місцевого мешканця госпіталізували у важкому стані.

За даними поліції Львівщини, 33-річний водій вантажного автомобіля MAN з напівпричепом, мешканець Львова, скоїв наїзд на 62-річного велосипедиста, місцевого мешканця, який здійснював маневр повороту. У результаті наїзду велосипедист отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

ДТП сталася біля села Луки на Самбірщині (фото поліції)

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.