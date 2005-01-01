«Верес» не отримав атестат для участі в Другій лізі

Футбольний клуб «Верес» після так званого «об’єднання» з ФК «Львів» мав розпочати виступи у Другій лізі, у той час як львівська команда – в УПЛ. Однак «Верес» не отримав атестат для участі у змаганнях від Атестаційного комітету ФФУ, повідомляє Tribuna.

При цьому документи для атестації обидва клуби подали ще до того, як згодом «помінялися назвами». Відтак «Верес» з львівською реєстрацією, який згодом стане ФК «Львів», отримав атестат для участі в УПЛ, а ФК «Львів», який перейменують на НК «Верес» – ні.

«Ми видали «Вересу» (за адресою місто Львів) атестат для участі в УПЛ, а «Львову» для участі в другій лізі – не видали. Процедури зміни назви на момент видачі та проходження атестації не було, але такі наміри є. На якій вони стадії, не скажу. «Львів» подав в апеляційний комітет ФФУ, а «Верес» ще консультується. Якщо далі буде якась процедура, то будемо розбиратися пізніше», – розповів глава Атестаційного комітету ФФУ Віктор Безсмертний.

Згодом він додав, що ФК «Львів» (тепер вже НК «Верес») не відповідає ряду критерій. У тому числі фінансовим. Однак в подробиці відмовився вдаватися, назвавши це «нашими внутрішніми процесами»

Варто додати, що ФК «Львів» може і не зіграти в УПЛ.