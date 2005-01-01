Верховна Рада дозволила місцевій владі забороняти продаж алкоголю

Верховна Рада надала органам місцевого самоврядування спеціальні повноваження встановлювати обмеження або заборону на продаж суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин в певний час доби. За прийняття в цілому законопроекту №3149 проголосувало 230 депутатів, інформує «Інтерфакс-Україна».
Такі заборони повинні вводитися тільки рішеннями, прийнятими на пленарних засіданнях відповідної сільської, селищної або міської ради.
Крім цього закон встановлює адміністративну відповідальність за торгівлю алкоголем у заборонений рішенням органу місцевої влади час доби у вигляді штрафу від 510 до 1,7 тис. грн (30-100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян).
Законопроект зареєстровано ще у вересні 2015 року 4 депутатами від фракції «Народний фронт»: Ігорем Васюником, Оленою Ледовських, Оленою Бойко і Віталієм Корчиком.
Як йдеться у пояснювальній записці до документа, заборону на продаж алкоголю в нічний час введено рішеннями органів місцевого самоврядування у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Ужгороді, Луцьку та інших населених пунктах.
Така заборона не стосуватиметься кафе і ресторанів.
У головному науково-експертному управлінні позитивно висловилися стосовно цього законопроекту з огляду на посилення децентралізації. Однак висловили кілька технічних зауважень.
Зауважимо, що такі заборони неодноразово вимагав скасувати Антимонопольний комітет, посилаючись на те, що вони не передбачені законом.
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