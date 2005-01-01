Верховна Рада легалізувала в Україні дрібне виноробство

Відтепер малі виробники винпродукції не підлягають обов'язковій атестації

Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробників виноробної продукції. Такий закон підтримали 247 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів на засіданні у вівторок, 20 березня.

Документом передбачається, що малі виробники винпродукції не підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Для отримання ліцензії малим виробникам достатньо буде надати відповідному органу зареєстровану декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства і договір з акредитованою лабораторією.

Також в проекті прописано, що нові марки винпродукції затверджує керівник підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості або дегустаційної комісії профільної наукової установи і галузевої громадської організації. Необхідність проведення атестації унеможливлювала створення унікальних терруарних (місцевих) виноградних вин і легалізацію малих виробників винпродукції в сільській місцевості.

Під невеликими виробництвами виноробної продукції маються на увазі підприємства, які здійснюють виробництво та розлив виноградних, плодово-ягідних вин і медових напоїв з виноматеріалів виключно власного виробництва, отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду також власного (не придбаного виробництва. При цьому документом передбачається заборона на використання такими підприємствами спирту при виробництві винпродукції. Крім того, в законі прописано, що малі винороби – це суб’єкти, які випускають вищезгадану продукцію в обсягах не більше 10 тис. деккалітрів на рік, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».