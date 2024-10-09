Місто Южне на Одещині отримало назву Південне

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада підтримала перейменування двох міст у Миколаївській та Одеській областях у межах процесу деколонізації. Про це повідомили народні депутати, зокрема, Володимир В'ятрович та Роман Лозинський.

Відповідно до рішення Верховної Ради, місто Южноукраїнськ Миколаївської області тепер матиме назву Південноукраїнськ. Місто Южне Одеського району Одеської області перейменували на Південне. Водночас міста Павлоград, Синельникове та Первомайськ поки що носитимуть старі назви, нардепи провалили голосування щодо їхнього перейменування.

Зазначимо, що раніше Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді перейменувати Южне Одеської області на Порт-Аненталь. Назва походить від назви села Ней-Анненталь яке було перейменоване в 1914 році на Нові Білярі. Її запропонувала заступниця начальника управління економіки, начальниця відділу зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Южненської міської ради Олена Камалова-Кутинець. Дискусія щодо перейменування міста тривала з жовтня 2023 року. Міський голова Володимир Новацький заявляв, що 80% жителів підтримують переклад назви міста українською мовою – на Південне.

Місто Южноукраїнськ пропонувалося перейменувати у Гард – історична назва місцевості. У вересні 2023 року провели голосування серед містян, однак більшість жителів підтримали перейменування міста на Південноукраїнськ. Також профільний комітет радив перейменувати Павлоград та Синельникове Дніпропетровської області на Матвіїв та Ріднопілля. А Первомайськ Миколаївської області на Ольвіополь.

Нагадаємо, 18 вересня, Верховна Рада провалила голосування про деколонізацію 333 українських міст та сіл. Постанову підтримали лише 208 нардепів. Серед парламентарів виникла дискусія, після чого вони заблокували трибуну. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу повідомив, що на голосування винесуть нову постанову, з якої приберуть пʼять населених пунктів.

Наступного дня, 19 вересня, Верховна Рада прийняла нову постанову про перейменування 328 населених пунктів у межах процесу деколонізації.