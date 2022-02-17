У четвер, 17 лютого, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір. За відповідне рішення поголосували 311 народних депутатів.

Передбачається, що угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіабезпеки польотів. Також йдеться про відповідність організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп’ютерного бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів. Реалізація відбудеться у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів ЄС.

«Реалізація угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення», – сказала голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

По суті Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Про польоти до ЄС, маршрути, частоту рейсів і слоти українські авіакомпанії домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу. Громадяни України отримають більше можливостей та напрямків для подорожей та знижені ціни на квитки. Точна дата початку дії спільного авіапростору наразі не уточняється.

Далі документ мають ратифікувати усі країни-члени Євросоюзу, проте у міністерстві інфраструктури заявляли, що угода вже діятиме до завершення усіх процедур з ратифікації.